ترمب يقر لأول مرة بفوز بايدن في الانتخابات الرئاسية

2020/11/15 | 18:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أقر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لأول مرة، بفوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى "تزوير نتائج التصويت".

جاء ذلك في تغريدة نشرها ترمب عبر حسابه في "تويتر"، اليوم، (15 تشرين الثاني 2020)، تعليقا على تقرير تلفزيوني لقناة "فوكس نيوز" تساءل فيه المذيع بشأن كيفية فوز بايدن في التصويت وأشار إلى أن الأخير "كان مقتنعا بأنه سيخسر" قبيل الانتخابات.

وذكر ترمب في تغريدته: "فاز (بايدن) لأن الانتخابات كانت مزورة".

وكرر ترمب اتهامه بمنع المراقبين والمشرفين على التصويت بأداء مهامهم، مشيرا إلى أن مهمة فرز الأصوات تعود إلى شركة Dominion الخاصة التي وصفها "يسارية متطرفة" و"سيئة الصيت"، وندد بالمعدات التقنية التي تستخدمها.

وشدد الرئيس الجمهوري، أن المشاكل الفنية التي حصلت في يوم التصويت تمثل في الواقع محاولات لسرقة الأصوات، مضيفا: "نجحوا في كثير من الأمور لكن لم يتم إمساكهم.



التصويت عبر البريد مزحة سمجة!".

ويصر ترمب على رفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات أمام بايدن، على الرغم من تأكيد الإحصاءات حصد المرشح الديمقراطي دعم أغلبية أعضاء المجمع الانتخابي.

وأعلن الرئيس الأميركي، في الأيام الأخيرة مرارا وقوع "عمليات تزوير" خلال التصويت، فيما رفعت حملته سلسلة دعاوى قضائية بشأن عملية فرز الأصوات.

وعلى الرغم من تهنئة الكثيرين من الزعماء الأجانب لجو بايدن بالانتصار المفترض، لم يتم الإعلان رسميا حتى الآن عن الفائز في السباق الانتخابي.

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