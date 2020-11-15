تأهل نادي نوروز الى دور الـ 16 من بطولة العراق

2020/11/15 | 18:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل نادي نوروز الرياضي بكرة القدم الى الدور الـ 16 من بطولة العراق بعد انسحاب نادي الطلبة من البطولة.

ونقل مراسلنا، عن المتحدث باسم نادي الطلبة الرياضي، ان ناديه لن يشارك في بطولة العراق، لافتا الى ان قرار عدم المشاركة سيصل الى لجنة العمل العراقية.

وبهذا يتأهل نادي نوروز الرياضي بكرة القدم الى دور الـ 16 من بطولة العراق باللعبة.

PUKmedia خاص‌

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