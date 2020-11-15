2020/11/15 | 18:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، الاحد، الى محافظة ديالى للاشراف على انتشار القطعات العسكرية في ابو صيدا.

وذكر مكتب الغانمي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "للاطلاع على الأوضاع الأمنية، وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم، الى محافظة ديالى يرافقه نائب قائد العمليات المشتركة ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وقائد الشرطة الأتحادية وقائد شرطة ديالى وعدد من الضباط".

واضاف انه "فور وصوله والوفد المرافق له، زار مديرية شرطة محافظة ديالى وتوجه بعدها الى ناحية أبي صيدا للوقوف عن كثب على الأوضاع هناك وانتشار القطعات الأمنية والاشراف عليها بشكل ميداني وإعطاء التوجيهات لتعزيز الأمن والاستقرار في الناحية".واكد الغانمي بحسب البيان، "تعزيز القوات الأمنية في هذه الناحية لتنفيذ أوامر القبض وضبط السلاح المنفلت وفرض هيبة الدولة والسيطرة على مداخلها ومخارجها"، مشيرا الى ان "ابي صيدا ستشهد خلال الأيام القريبة استقراراً أمنياً ملحوظاً وان وزارة الداخلية ستوفر الدعم اللازم لذلك".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يصل ديالى للاشراف على انتشار القطعات العسكرية في ابو صيدا) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يصل ديالى للاشراف على انتشار القطعات العسكرية في ابو صيدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).