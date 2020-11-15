وزير الداخلية يوجه من ديالى بتفعيل أوامر القبض وضبط السلاح المنفلت في أبي صيدا

2020/11/15 | 18:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

وجه وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الأحد، بتفعيل أوامر القبض وضبط السلاح المنفلت في أبي صيدا، وذلك خلال اشرافه ميدانياً على انتشار القطعات الامنية في الناحية بمحافظة ديالى.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "الغاني وصل اليوم الأحد، الى محافظة ديالى للاطلاع على الأوضاع الأمنية برفقة نائب قائد العمليات المشتركة ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وقائد الشرطة الاتحادية وقائد شرطة ديالى وعدد من الضباط ".

وأضاف البيان، أن الغانمي وفور وصوله "زار مديرية شرطة محافظة ديالى وتوجه بعدها الى ناحية أبي صيدا للوقوف عن كثب على الأوضاع هناك وانتشار القطعات الأمنية والاشراف عليها بشكل ميداني وإعطاء التوجيهات لتعزيز الأمن والاستقرار في الناحية".

وأكد الغانمي على "تعزيز القوات الأمنية في هذه الناحية لتنفيذ أوامر القبض وضبط السلاح المنفلت وفرض هيبة الدولة والسيطرة على مداخل ومخارج ابي صيدا"، مشيرا الى ان "الناحية ستشهد خلال الأيام القريبة استقراراً أمنياً ملحوظاً وان وزارة الداخلية ستوفر الدعم اللازم لذلك".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس السبت، أن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أوعز بتعزيز قطعات الشرطة والجيش في محافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يوعز إلى وزارتي الدفاع والداخلية بتعزيز شرطة ديالى والجيش هناك تعزيز الأمن والاستقرار".

وأضافت، أنه "تنفيذاً لمقررات المجلس الوزاري للأمن الوطني، وصول مستشار الأمن الوطني مع وفد أمني رفيع إلى محافظة ديالى لمتابعة الموقف الأمني، وقد ضم الوفد نائب العمليات المشتركة ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات ومدير الاستخبارات العسكرية ومسؤولين امنيين آخرين".

وأشارت إلى أنه "جرى زيارة ناحية أبي صيدا للاطلاع على الأوضاع الأمنية هناك وللوقوف عن كثب على سير العمل الأمني فيها".

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