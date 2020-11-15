كتلة المشروع العربي تحدد 3 ايام لإقالة الحلبوسي

2020/11/15 | 18:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

حددت كتلة المشروع العربي، الاحد، ثلاثة ايام للانتهاء من الوصول الى العدد القانوني بجمع 110 تواقيع لإقالة الحلبوسي قبل موعد الجلسة المقبلة للبرلمان.

وقال عضو كتلة المشروع العربي احمد الجربا لـ/المعلومة/ ان “عدد التواقيع المجموعة حتى الان 100 توقيع ولا يوجد بينهم اي متراجع لإقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي”.

واضاف ان “العدد القانوني المطلوب هو 110 توقيع وتقديمها بشكل رسمي”، مشيرا الى ان “الكتلة خلال ثلاثة ايام قادرة على الانتهاء من اكمال العدد القانوني وجمع التواقيع العشرة المتبقية”.

واوضح الجربا ان “العدد المتبقي سيكتمل قبل موعد الجلسة المقبلة ويقدم بشكل رسمي الى هيئة رئاسة البرلمان”، لافتا الى ان “رئاسة البرلمان قانونا غير قادرة على رفض الطلب وعليها المضي بالإجراءات القانونية”.

وكانت كتلة المشروع العربي اعلنت، امس السبت، عن سعيها ادراج طلب اقالة الحلبوسي بجلسة البرلمان المقبلة بعد وصول عدد النواب الموقعين على اقالته 100 توقيع.انتهى25و

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