مؤرخ امريكي : الترامبية ستبقى في المجتمع الامريكي مثل فايروس قاتل

2020/11/15 | 18:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

شبه المؤرخ الامريكي البروفيسور رونالد جريجور سوني، الاحد، الترامبية بفايروس قاتل في السياسة والمجتمع الامريكي وقد غدت جهوده وعدواه اكثر قوة في انتخابات عام 2020 .

وقال سوني في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/، إن “الانتخابات الرئاسية أظهرت أن عددًا كبيرًا من المواطنين الأمريكيين لا يوافقون على أداء ترامب ، لكنه يرفض الاعتراف بالهزيمة”، مضيفا أن “إدارة دونالد ترامب تقترب من نهايتها ، على الرغم من أن الرئيس نفسه لا يستطيع أن يحمل نفسه على الاعتراف بذلك”.

واضاف ان ” ترامب وبالرغم من خسارته لكنه حصل على 71 مليون صوتا تاركا وراءه ارثا من الانقسام العميق في المجتمع ، فعلى الرغم من ان غالبية الناخبين يعرفون من هو ترامب وما هو الضرر الذي يجلبه ، لكن بعضهم مع ذلك صوتوا له”.

وبشأن اسباب تصويت شريحة كبيرة من الناخبين الامريكان لصالح ترامب اوضح سوني إن ” اولئك الناخبين لم يصوتوا لترامب جهلا ولكن بسبب الاستياء من الطبقة الليبرالية والمدنية والمتعلمة التي تهيمن على العالم السياسي للولايات المتحدة”.

وتابع أن ” شعار ترامب امريكا اولا…وليذهب بقية العالم الى الجحيم قد اضعفت اقوى دولة في العالم مما جعلها شريكا لايمكن الوثوق به “.

وتوقع البروفيسور سوني إن “التهديد الذي تشكله الولايات المتحدة على الجمهورية الاسلامية سينخفض بمجرد مغادرة ترامب البيت الأبيض لأن جوزيف بايدن ليبرالي وسطي ورجل من المؤسسة السياسية” بحسب قوله .

واشار إلى أن “السياسة ستصبح باهتة في الولايات المتحدة ، وأن الولايات المتحدة ستكون أقل انتظامًا في العالم ، ومع ذلك ، فإن بايدن والليبراليين ليس لديهم حلول حقيقية وقابلة للتحقيق للمشاكل الرئيسية للمجتمع الأمريكي مثل العنصرية ، واستقطاب الثروة ، وقوة الشركات المفرطة ، وتغير المناخ”.



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