بوادر ازمة سياسية في اقليم كردستان.. بعد قانون الاقتراض

2020/11/15 | 18:18 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعلنت كتلة التغيير الكردستانية، مقاطعتها اجتماع الرئاسات الثلاث لإقليم كردستان الذي عقد اليوم الأحد.&...

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