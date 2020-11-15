ريو فرديناند يهنئ هاميلتون: أنت أعظم رياضي أنجبته بريطانيا

2020/11/15 | 18:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كان نيكو روزبرج، زميل لويس هاميلتون السابق في فريق مرسيدس، من بين أول المهنئين للسائق البريطاني بعد أن توج للمرة السابعة بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، ومعادلة الرقم القياسي.

وكتب روزبرج، الذي اعتزل بعد أن تغلب على هاميلتون وتوج ببطولة العالم في 2016، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “7 مرات بطلا للعالم.



هذا شيء جنوني! يستحقها بشدة.



بكل تأكيد أحد أعظم الإنجازات في تاريخ الرياضة”.

كان سيبستيان فيتيل، بطل العالم 4 مرات، أول من هنأ هاميلتون، بعدما احتل المركز الثالث في سباق الجائزة الكبرى التركي، الذي توج به هاميلتون، وكتب روماين جروسيان سائق هاس على تويتر: “لم أعتقد أن هناك سائق سيتمكن من معادلة رقم مايكل شوماخر.



هذا مذهل للغاية”.

ووصف ريو فرديناند، لاعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم السابق، هاميلتون بأنه “أعظم رياضي أنتجته هذه البلاد- بلا شك”.

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