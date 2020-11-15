فترة التوقف الدولي تحمل نبأ سيئًا لأندريا بيرلو

2020/11/15 | 18:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى أندريا بيرلو، مدرب يوفنتوس، ضربة جديدة، خلال فترة التوقف الدولي، قد تزيد من معاناة فريقه الذي يُقدم مستوى متذبذبًا منذ بداية الموسم.

فقد كشفت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، اليوم الأحد، أنَّ ليوناردو بونوتشي، مدافع يوفنتوس، يُعاني من مشكلة عضلية أجبرته على مغادرة معسكر منتخب إيطاليا، أمس السبت.

وأشارت الصحيفة، إلى أنَّ المدة المتوقعة لغياب بونوتشي عن الملاعب، تصل إلى 20 يومًا.

وأوضحت أنَّ غياب بونوتشي يُمثل بذلك ضربة قوية للسيدة العجوز؛ لأنَّ الفريق يُعاني من نقص في الدفاع؛ بسبب إصابة جورجيو كيليني أيضًا واستمرار غيابه لمدة شهر.

يُذكر أن ماتياس دي ليخت، مدافع اليوفي، لم يخض أي مباراة منذ أغسطس/آب الماضي؛ بسبب الإصابة، لكنه يقترب من العودة للمشاركة في المباريات، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

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