مانشستر يونايتد يعوض صفقة سانشو بصديق رونالدو

2020/11/15 | 18:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، عن تطور جديد بشأن ميركاتو مانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي، والسعي للتعاقد مع أحد أصدقاء كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن مسؤولي مانشستر يونايتد عادوا لمطاردة الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس، ويخططون لضمه في الصيف المقبل.وكان ديبالا هدفًا رئيسيًا للشياطين الحمر في صيف 2019، لكن اللاعب فضل البقاء مع السيدة العجوز.

وأشارت الصحيفة إلى أن تعثر مفاوضات تجديد ديبالا مع يونايتد، ستجعل اللاعب متاحًا في الصيف المقبل نظير 70 مليون إسترليني فقط.

وأوضحت أن مسؤولي يونايتد يرون أن ديبالا بديل أرخص وأكثر خبرة من صفقة جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند.

وكان يونايتد يطارد سانشو في الصيف الماضي، لكن دورتموند اشترط الحصول على 110 ملايين إسترليني لحسم الصفقة.

يذكر أن ديبالا لا يتواجد في الموسم الحالي ضمن التشكيلة الأساسية ليوفنتوس، حيث يفضل المدرب أندريا بيرلو عليه كل من ألفارو موراتا ورونالدو.

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