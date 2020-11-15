العراق يطلق 80 مشروعًا عن طريق قروض الأعمال لتطوير أنشطة الشباب

2020/11/15 | 18:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن وزير العمل العراقي عادل الركابي، عن إطلاق 80 مشروعاً عن طريق قروض الأعمال.وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي افتتح الملتقى الأول لمشاريع حاضنات الأعمال بحضور وزير الصناعة والمعادن منهل …

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