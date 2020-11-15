أحمد خلف: الطلبة مهدد بالانسحاب من الدوري العراقي

2020/11/15 | 18:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أوضح مدرب الطلبة أحمد خلف أن الفريق بات مهددا بالانسحاب من الدوري العراقي بعد أن تأكد انسحابه من بطولة الكأس لأسباب مالية.

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