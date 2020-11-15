ترامب: بايدن فاز فقط في

2020/11/15 | 18:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع مذيع شبكة فوكس نيوز الأميركية، جيسي واترز، علامات سؤال حول فوز الرئيس المنتخب، جو بايدن، في الانتخابات، بالقول إن "هناك أمرا ما غير مريح بشأن هذا، جو بايدن لم يكسبها، كان يعتقد إنه سيخسر بعدما أدار حملة انتخابية خاسرة".

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