2020/11/15 | 18:22 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت ادارة نادي نفط الوسط تماثل مدربها جمال علي للشفاء من فايروس كورونا الذي أصيب به قبل اسبوعين.

وبين المكتب الاعلامي لنادي ان جمال علي عاود الاشراف على التدريبات اعتبارا من اليوم الاحد

ونقلت الادارة ان الشفاء شمل ايضا لاعب الفريق فيصل جاسم الذي التحق بالتدريبات هو الاخر بعد الشفاء من فايروس واجراء الفحوصات الطبية المؤكدة لتخلصه من الفايروس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ادارة نفط الوسط تعلن شفاء المدرب جمال علي من كورونا 7 SKY TV.

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