تربية الديوانية تنعى تلميذة ادت الامتحانات في سيارة الاسعاف

2020/11/15 | 18:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تربية الديوانية تنعى التلميذة غادة حيدر (محاربة السرطان) التي ادت الامتحانات في سيارة الاسعاف

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