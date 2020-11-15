بالصور : اكساء شوراع منطقة العلاوي بالتبليط الاحمر.

2020/11/15 | 18:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} باشرت كوادر امانة بغداد باكسائ شوارع منطقة العلاوي بالتبليط الاحمر بعد اجراء سلسلة من الاصلاحات

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