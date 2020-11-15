2020/11/15 | 18:30 - المصدر: عين العراق

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العقابي يؤكد: اجراء الانتخابات المبكرة في حزيران المقبل شبه مستحيل

اكدت اللجنة القانونية النيابية ان اجراء الانتخابات المبكرة في شهر حزيران من العام المقبل شبه مستحيل .

وذكر عضو اللجنة النائب حسين العقابي، ان " تغيير النظام الانتخابي بالضرورة يتبعه تغيير كافة المستلزمات الفنية واللوجستية المتعلقة بالعملية الانتخابية مايتطلب وقتا غير قصير "، مشيرا الى وجود صعوبات فنية لاجراء الانتخابات المبكرة لان النظام الانتخابي جديد ولم يعمل به سابقا .

واضاف ان " الرغبة الحكومية والسياسية بالانتخابات المبكرة كانت تسمح للمضي باعتماد المحافظة دائرة واحدة ، لا دوائر متعددة كما صوتت الكتل السياسية التي تنوي ضمنا دفع الانتخابات المبكرة الى ابعد فترة ممكنة "، مبينا ان " الاشهر الستة المتبقية لتطبيق الاجراءات الممكنة لاجراء الانتخابات في حزيران المقبل ، هي غير كافية تماما ، فضلا عن تعطيل قانون المحكمة الاتحادية هو الاخر مرتبط بالانتخابات ايضا ".

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