قضايا الخلاف وأشكال الصراع في الحركة الكردية - صلاح بدرالدين

2020/11/15 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين استفاق جيلنا منذ أواسط القرن العشرين على وقع المصادمات الدامية في صفوف ثورة أيلول بين فصيلي الحركة التحررية الكردية في كردستان العراق ( الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة القائد مصطفى البارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة إبراهيم احمد – جلال الطالباني ) والذي عرف حينذاك بالاعلام وفي الأوساط الكردية خصوصا بانشقاق جماعة حزبية في أصعب الظروف وأخطرها عن جسم الحزب و الثورة عرفت – بجحوش ٦-;-& ......





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