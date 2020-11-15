الانتخابات ومستقبل امريكا! - عادل احمد

2020/11/15 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_احمد الانتخابات ومستقبل أمريكا استقطب المجتمع الأمريكي حول بديلين مختلفين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بين دونالد ترامب الجمهوري وجو بايدن الديمقراطي حول مستقبل امريكا.



ان هذا الاستقطاب هو تحصيل حاصل للوضع الراهن لموقعية أمريكا في العالم الرأسمالي، والتي تتسم ببدء وتشقق وانهيار الإمبراطورية الامريكية والتي حصلت عليها بعد الحرب العالمية الثانية وأصبحت القوة العظمى الوحيدة بعد انهيار الإمبراطور ......





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