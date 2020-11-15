محافظ ديالى يرفض استقالة مدير ناحية ابي صيدا

2020/11/15 | 18:35 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..

رفض محافظ ديالى مثنى التميمي، الاحد، استقالة مدير ناحية ابي صيدا من منصبه احتجاحا على النزاعات العشائرية.

وقال مدير ناحية ابي صيدا وكالة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “محافظ ديالى مثنى التميمي رفض الاستقالة الرسمية التي تقدم بها قبل 3 ايام من منصبه احتجاجا على عودة النزاعات العشائرية الدامية في مركز الناحية وعدم وجود اي حلول جذرية للازمة التي القت بظلالها على العوائل ومصادر رزقهم ناهيك عن نزيف الدماء”.

واضاف الحيالي، انه “تراجعت عن الاستقالة بناءا على توصيات المحافظ لفترة مؤقتة لحين استقرار الاوضاع الامنية في ابي صيدا والبدء باختيار مدير جديدة للناحية”.

وكانت مدير ناحية ابي صيدا وكالة قدم استقالته قبل 3 ايام احتجاجا على عودة النزاعات العشائرية الدامية الى مركز الناحية”.



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