لاهور شيخ جنكي: رحيل المناضل قادر حاج علي خسارة كبيرة لجميع الاحرار

2020/11/15 | 18:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الاحد، اكليلا من الزهور على ضريح البيشمركة العتيد قادر حاج علي.

وقدم لاهور شيخ جنكي مرة اخرى، تعازيه لأسرة المناضل قادر حاج علي وأصدقائه ورفاقه في النضال، واصفا رحيله بالخسارة الكبيرة لجميع الاحرار.

وكانت المنية قد وافت البيشمركة العتيد، المناضل قادر حاج علي، الثلاثاء 2020/11/10، متأثرا باصابته بفايروس كورونا.

الراحل هو نجل حاج علي بك الشخصية المعروفة في مدينة السليمانية، من مواليد عام 1955، انضم لقوات بيشمركة كوردستان 1980، وشارك معاناة شعبه وآلامه في كافة مراحل النضال، لحين رحيله المؤسف، جراء فايروس كورونا.

PUKmedia خاص‌

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