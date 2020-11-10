لاهور شيخ جنكي: رحيل المناضل قادر حاج علي خسارة كبيرة لجميع الاحرار

وقدم لاهور شيخ جنكي مرة اخرى، تعازيه لأسرة المناضل قادر حاج علي وأصدقائه ورفاقه في النضال، واصفا رحيله بالخسارة الكبيرة لجميع الاحرار.
وكانت المنية قد وافت البيشمركة العتيد، المناضل قادر حاج علي، الثلاثاء 2020/11/10، متأثرا باصابته بفايروس كورونا.
الراحل هو نجل حاج علي بك الشخصية المعروفة في مدينة السليمانية، من مواليد عام 1955، انضم لقوات بيشمركة كوردستان 1980، وشارك معاناة شعبه وآلامه في كافة مراحل النضال، لحين رحيله المؤسف، جراء فايروس كورونا.
PUKmedia خاص
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