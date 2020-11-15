أزمة رواتب موظفي كردستان.. الكشف عن خطوة لنواب كرد قد تمهد لحل نهائي

2020/11/15 | 18:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

كشف عضو مجلس النواب، أحمد الكناني، عن جمع بعض النواب الكرد في مجلس النواب تواقيع من أجل توطين رواتب موظفي كردستان، وذلك على خلفية الازمة اثناء وبعد التصويت على قانون الاقتراض.

وقال أحمد الكناني، في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "النقاشات بشأن قانون الاقتراض كانت طويلة جدا في اللجنة المالية والكتل، بشأن إضافة مادة تسليم مستحقات الحكومة المركزية التي ذمة الإقليم، وكان هناك طلب من التحالفات الكردستانية في البرلمان لبحث الموضوع مع القيادات الكردستانية".

وأضاف الكناني، أن "تأجيل التصويت على الفقرة التي سببت الخلاف مع النواب الكرد، كان يمكن ان يؤجل الجلسة برمتها، ومن جانب اخر فائدة من التصويت على القانون بهذه الطريقة".

وأشار إلى أن "ملف تأخير الرواتب سيتكرر في المستقبل إذا كانت الحكومة غير جادة بتقديم موازنة العام المقبل 2021".

وبين عضو مجلس النواب، أن "بعض النواب الكرد جمعوا بعض التواقيع لتوطين الرواتب واستلامها مباشرة من الحكومة، وحتى لا يتعرض الموظف في الإقليم الى الضرر بسبب الخلافات السياسية".

وأكد الكناني، أن "بعض زعامات الكتل السياسية، ولو كانت متواجدة تحت قبة البرلمان اثناء مباحثات التصويت على قانون الاقتراض، لكانت الجلسة قد تأجلت دون التصويت"، لافتا الى انه "لأول مرة في البرلمان تصبح هناك إرادة للنواب في التصويت".

وأقر البرلمان فجر الخميس الماضي قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بقيمة 12 تريليون دينار (10 مليارات دولار)، في مسعى لإنهاء أزمة تأخر صرف رواتب موظفي الدولة المستمرة منذ نحو شهرين.

وخفض البرلمان قيمة الاقتراض -بحسب القانون المرسل من الحكومة- من 41 تريليون دينار (34 مليار دولار) إلى 12 تريليون دينار، بعد حذف نفقات اعتبرها غير ضرورية في ظل الأزمة المالية، وفقا لنص القانون المصوت عليه في البرلمان.

وأثار تمرير القانون استياءً كرديا رسميا على مستويات حكومية وحزبية رفيعة، وفيما رد نواب وسياسيين عرب على التصريحات الكردية الممتعضة، اعتبرت شخصيات كردية تمرير القانون من حق النواب العرب، ونتيجة سياسية متوقعة للإدارة غير الشفافة لموارد الإقليم.

واعتبر رئيس إقليم كردستان السابق، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني، تمرير قانون تمويل العجز المالي في مجلس النواب صباح اليوم، دون الاتفاق مع الجانب الكردي، "طعنة من قِبَل الكتل السنية والشيعية في ظهر شعب كردستان".

وجاء ذلك في بيان صادر باسم البارزاني الذي شكر النواب الأكراد على موقفهم الموحد بترك الجلسة.

وطالب البارزاني في البيان الأطراف الكردية في العراق بـ"الاجتماع للخروج بموقف مشترك إزاء ما حصل في بغداد".

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