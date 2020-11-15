أمانة بغداد تعلن زراعة ٢٥ موقعاً من المساحات الخالية شرقي العاصمة

2020/11/15 | 18:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت أمانة بغداد، الاحد، عن زراعة ٢٥ موقعاً شرقي العاصمة كانت ساحات خالية منعاً من الاستيلاء عليها وتحويلها لمساكن عشوائية. وذكرت الامانة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن ” قسم المعامل البلدي قام بزراعة (٢٥) موقعاً بمساحة كلية تزيد على (٥٠) ألف م٢ من الساحات الفارغة التي كانت مرتعاً للانقاض …

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