التعليم توضح بشأن موعد دوام طلبة الجامعات

2020/11/15 | 18:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، الأحد، الالتزام بالموعد المحدد لدوام طلبة الجامعات، بينما كشف عن آلية دوام طلبة الأقسام الداخلية. وقال عبد الصاحب للوكالة الرسمية، وتابعه “النور نيوز” إن “دوام طلبة الجامعات سيكون في السادس من الشهر المقبل من خلال اعتماد التعليم المدمج”. وأضاف، أن “الوزارة وضعت …

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