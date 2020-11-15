صحة الرصافة تعلن التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا المسجلة اليوم

2020/11/15 | 18:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلن مدير صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، الأحد، تسجيل 404 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بينها 190 إصابة شُخصت خلال الرصد الوبائي، فيما أكد شفاء 518 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 61388. وقال الساعدي، في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “المؤسسات الصحية في جانب …

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