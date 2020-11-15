تسجيل 2373 اصابة جديدة بفيروس كورونا بالاردن و68 وفاة

2020/11/15 | 18:45 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 68 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم بالاردن، ليرتفع معها اجمالي الوفيات بالمملكة منذ انتشار الوباء الى 1772 حالة.كما اعلنت الصحة الأردنية في موجز صحفي عن تسجيل 2373 اصابة جديدة بالفيروس اليوم في البلاد، ليصل اجمالي الاصابات الى 143678 اصابة.واشارت الى ان عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج بالمستشفيات بلغ 243 حالة فيما غادرت 188 بعد شفائها، موضحة ان إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج حاليا 2116 حالة منها 447 على أسرة العناية الحثيثة./انتهى

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