2020/11/15 | 18:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا/ تماثل لاعب نفط الوسط فيصل جاسم ومدرب الفريق جمال علي للشفاء بعد إصابتهما بوقت سابق بفيروس كورونا.وأجرى علي وجاسم الفحوصات الطبية ليتأكدا من شفائهما التام من الفيروس ليلتحقا بفريقهما.وقاد جمال علي الوحدة التدريبية اليوم لفريق نفط الوسط تحضيرا لمباراة كأس العراق التي سيواجه من خلالها فريق الصناعات الكهربائية يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الصناعة لحساب دور 32 من بطولة كأس العراق.وحضر الوحدة التدريبية أيضا لاعب الفريق فيصل جاسم الذي تماثل هو الآخر للشفاء من كورونا، ودخل علي وجاسم مرحلة الحجر الصحي المنزلي لمدة تجاوزت الأسبوعين وتلقيا العلاج اللزام.يشار إلى أن فريق نفط الوسط خسر المباراة الثالثة من الدوري امام نفط ميسان والتي غاب عنها جمال علي وفيصل جاسم./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاعب ومدرب نفط الوسط يتجاوزان ازمة كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاعب ومدرب نفط الوسط يتجاوزان ازمة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).