نائب عن سائرون: الوقت غير مناسب لاقالة الحلبوسي

2020/11/15 | 18:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن النائب عن تحالف سائرون في العراق جواد الموسوي، الاحد، ان اقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي شأن يخص المكون السني، فيما اشار الى ان الوقت غير مناس...

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