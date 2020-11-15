الكاظمي يجدد التزام الحكومة العراقية بموعد الانتخابات المبكرة

2020/11/15 | 18:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأحد، التزام الحكومة بموعد الانتخابات المقرر في السادس من شهر يونيو/ حزيران 2021....

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