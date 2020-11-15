2020/11/15 | 18:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس منطقة كردستان العراق نيجرفان بارزاني، الاحد، رسالة الى الحكومة المركزية في بغداد بشأن قانون الاقتراض، فيما وصف القانون بالـ"عقوبة" ضد سكان م...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس كردستان العراق يعلق على قانون الاقتراض ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس كردستان العراق يعلق على قانون الاقتراض ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).