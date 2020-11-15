التربية تستعد لتطبيق نظام دراسي “سابق”: استعمله العراق في ظروف معينة

2020/11/15 | 18:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت وزارة التربية، عن خطتها للعمل بنظام دراسي معمول به سابقًا، يدعى الانتساب، فيما حددت شروطه.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح صحفي تابعته “يس عراق”، إن “الآلية ستطبّق مع بدء العام الدراسي وتتضمن أن يكون التعليم مدمجاً من خلال يوم تفاعلي داخل الصف، وخمسة أيام للتعليم الإلكتروني، فضلاً عن تقسيم الطلبة بأعداد تتراوح ما بين 8 و12 طالباً في الصف الواحد وبحسب مساحته”.

وأضاف أن “الوزارة منحت خياراً آخر بإمكانية مواصلة التدريس من المنزل للطالب، شرط توافر البيئة التعليمية الملائمة والمقدرة على التواصل إلكترونياً مع المدرسة”، مؤكداً أن “هذا الأمر يسمح للطالب بتأدية امتحان نصف السنة ونهاية العام الدراسي في المدرسة”.

ولفت إلى أن “هذا النظام التربوي يسمى بـالانتساب، وهو معمول به سابقاً في العراق في ظروف معينة، إلا أنه جرت توسعته بشكل أكبر”.

وأشار فاروق، إلى أن “الوزارة ستقوم من خلال لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بتعفير المدارس وإجراء فحوص دورية، للتأكد من سلامة الطلاب وعدم إصابتهم بكورونا”، مشدداً على “ضرورة إنجاح التعليم الإلكتروني في العراق من أجل استمرار الطالب بالتعلم، خصوصاً أن الأجيال الحالية واكبت التكنولوجيا الإلكترونية، وهذا ما نلاحظه من خلال تقبّلهم للأجهزة الذكية”.

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