المنافذ الحدودية ترفع الكرفانات المتجاوزة في ميناء أم قصر الجنوبي

2020/11/15 | 18:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هياة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، انها قامت برفع الكرفانات المتجاوزة وغيرالمرخصة للتواجد في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي بمحافظة البصرة.

وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “كوادرها في منفذ ميناء ام قصر الجنوبي بمحافظة البصرة، قامت برفع الكرفانات المتجاوزة وغير المرخصة للتواجد في الميناء”، مبينة ان “الاجراء جاء تنفيذا لتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.

واوضحت، ان “الاجراء يأتي لتنظيم العمل في المنافذ الحدودية وفرض سلطة الدولة وحماية الحرم الكمركي وخلق بيئة آمنة لعمل الدوائر العاملة ومنع الأشخاص غير المخولين من الدخول بدون ما يثبت ممارسة عملهم وفق القوانين والتعليمات”.

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