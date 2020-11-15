الغانمي يصل ديالى للاشراف على انتشار القطعات العسكرية في ابو صيدا

2020/11/15 | 18:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الاحد، الى محافظة ديالى للاشراف على انتشار القطعات العسكرية في ابو صيدا.

وقال مكتب الغانمي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “للاطلاع على الأوضاع الأمنية، وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم، الى محافظة ديالى يرافقه نائب قائد العمليات المشتركة ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وقائد الشرطة الأتحادية وقائد شرطة ديالى وعدد من الضباط”.

واضاف البيان، انه “فور وصوله والوفد المرافق له، زار مديرية شرطة محافظة ديالى وتوجه بعدها الى ناحية أبي صيدا للوقوف عن كثب على الأوضاع هناك وانتشار القطعات الأمنية والاشراف عليها بشكل ميداني وإعطاء التوجيهات لتعزيز الأمن والاستقرار في الناحية”.

واكد، ان “ابي صيدا ستشهد خلال الأيام القريبة استقراراً أمنياً ملحوظاً وان وزارة الداخلية ستوفر الدعم اللازم لذلك”.

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