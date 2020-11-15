العراق يخصص تريليوني دينار لسداد مستحقات الفلاحين

2020/11/15 | 18:51 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن وزير الزراعة العراقي محمد كريم الخفاجي، عن تخصيص تريليوني دينار كمستحقات للفلاحين.وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن وزير الزراعة ترأس اجتماعا موسعا في مقر الوزارة …

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