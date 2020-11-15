2020/11/15 | 18:51 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 2237 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 519152 حالة داخل الدولة.وسجلت "الصحة" 47 حالة وفاة جديدة، ليصبح مجمل الوفيات 11670 حالة، بحسب بيان الوزارة الصادر اليوم الأحد.وتم …

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