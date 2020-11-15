مئات المتسولين و30 مخموراً.. نجدة بغداد تعلن حصيلة عملياتها خلال24 ساعة

2020/11/15 | 18:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية نجدة العاصمة بغداد، الأحد، ضبط سبعة سيارات مطلوبة في مناطق متفرقة من العاصمة، فيما اعتقلت شخصين وبحوزتهما مسدسين غير مرخصين. وذكرت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (15 تشرين الثاني 2020)، أن "مفارز مديرية نجدة بغداد التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة تمكنت من ضبط (7) سيارات مطلوبة (عليها اشارات حجز) ضمن مناطق متفرقة"، مشيرة إلى "القبض على شخصين وبحوزتهما مسدسين غير مرخصين، من قبل دوريات نجدة (الصمود)، فيما تم ضبط (٣٦٨) دراجة نارية مخالفة للتعليمات القانونية".

وتابعت المديرية أن "مفارزها تمكنت من القبض على (٢٣٦) متسولاً، كما تمكنت مفارز النجدة من القبض على شخص وبحوزته آلة جارحة (سكين) من قبل دوريات نجدة الأعظمية، كما تم إلقاء القبض على (٣٠) مخموراً يعترضون سبيل المارة".

وأشارت المديرية إلى أنه "تم ضبط (١٥٤) سيارة مخالفة للتعليمات القانونية والمظللة"، مبينة أنه "تم تسليم جميع الحالات إلى مراكز الشرطة ودوائر المرور حسب الاختصاص".

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