العراق والأمم المتحدة يبحثان إجراءات الانتخابات المبكرة

2020/11/15 | 18:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأحد، الاستعدادات لإقامة الانتخابات المبكرة في البلاد مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، بحسب بيان من مكتب الكاظمي.

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