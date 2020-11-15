2020/11/15 | 18:53 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

للاطلاع على الأوضاع الأمنية، وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الأحد، الى محافظة ديالى يرافقه نائب قائد العمليات المشتركة ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وقائد الشرطة الأتحادية وقائد شرطة ديالى وعدد من الضباط .

وفور وصول الغانمي والوفد المرافق له، زار مديرية شرطة محافظة ديالى وتوجه بعدها الى ناحية أبي صيدا للوقوف عن كثب على الأوضاع هناك وانتشار القطعات الأمنية والاشراف عليها بشكل ميداني وإعطاء التوجيهات لتعزيز الأمن والاستقرار في الناحية، مؤكداًعلى تعزيز القوات الأمنية في هذه الناحية لتنفيذ أوامر القبض وضبط السلاح المنفلت وفرض هيبة الدولة والسيطرة على مداخلها ومخارجها ، مشيرا الى ان ابا صيدا ستشهد خلال الأيام القريبة استقراراً أمنياً ملحوظاً وان وزارة الداخلية ستوفر الدعم اللازم لذلك.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية يشرف ميدانياً على انتشار القطعات الامنية في ناحية أبي صيدا بمحافظة ديالى 7 SKY TV.

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