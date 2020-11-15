رئيس مجلس امناء هيئة الإعلام ينفي تصريحاً منسوباً له

2020/11/15 | 18:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدر رئيس مجلس امناء هيئة الإعلام والاتصالات بسام سالم حسين، اليوم الاحد، ايضاحاً بشان تصريح له حول القرار القضائي المرتبط بتجديد عقود شركات الهاتف النقال.

وقال حسين في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً تصريحاً منسوباً لي يتعلق بقرار تجديد عقود شركات الهاتف النقال وقرار محكمة استئناف الكرخ”.

واضاف حسين، “اسجل استغرابي من هذا التصريح، وانفي ما ورد فيه نفياً قاطعاً”، مؤكدا ان “هيئة الإعلام والاتصالات تحترم وتنفذ قرارات القضاء العراقي، واننا في مجلس الامناء سبق أن التزمنا بالامر الولائي، وكذلك اليوم ملتزمون بقرار القضاء العراقي”.





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