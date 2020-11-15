امناء هيأة الاتصالات: ملتزمون بالقرار القضائي بشأن

2020/11/15 | 18:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اصدر رئيس مجلس امناء هيئة الإعلام والاتصالات ايضاحا حول القرار القضائي لعمل شركات الهاتف النقال.

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