رفع الكرفانات المتجاوزة في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي

2020/11/15 | 18:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قامت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء ام قصر الجنوبي في محافظة البصرة وتنفيذا لتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تم رفع الكرفانات المتجاوزة وغير المرخصة للتواجد في الميناء.

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