شرطة البصرة تعلن القبض على متهمين اثنين وضبط شحنة دجاج ممنوعة من الاستيراد

2020/11/15 | 19:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ البصرة ألقت شرطة محافظة البصرة، الأحد، القبض على عدد من المطلوبين، فيما ضبطت عجلة محملة بمنتوج الدجاج ممنوع من الاستيراد. وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن” مفارز شرطة البصرة التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة/ سيطرة الشهيد العميد حسن جلوب، تمكنت أثناء اجراء التفتيش الدقيق للعجلات والاشخاص، من القبض …

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