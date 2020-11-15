2020/11/15 | 19:01 - المصدر: عين العراق

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الأخبار المحلية

الأحد 15 نوفمبر 2020 | 06:58 مساءً | عدد القراءات : 9

المنافذ الحدودية: رفع الكرفانات المتجاوزة في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي

قامت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء ام قصر الجنوبي في محافظة البصرة وتنفيذا لتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تم رفع الكرفانات المتجاوزة وغير المرخصة للتواجد في الميناء.

ويأتي هذا الإجراء لتنظيم العمل في المنافذ الحدودية وفرض سلطة الدولة وحماية الحرم الكمركي وخلق بيئة آمنة لعمل الدوائر العاملة ومنع الأشخاص غير المخولين من الدخول بدون ما يثبت ممارسة عملهم وفق القوانين والتعليمات.

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