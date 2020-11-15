2020/11/15 | 19:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت اللجنة المالية النيابية، الاحد، عن انخفاض الاحتياطي العراقي في البنك المركزي العراقي الى 35 مليار دولار بعد سحب القرض الثاني من قبل الحكومة.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي سعداوي في تصريحات صحفية، ان “احتياطي البنك المركزي العراقي قبل التصويت على القرض كان يبلغ 51 مليار دولار”.

واضاف ان “القرض الثاني الذي صوت عليه مجلس النواب دفع الحكومة الى سحب 12 ترليون دينار”، مشيرا الى ان “الاحتياطي انخفض الى 35 مليار دولار”.

واوضح ان “الحكومة جعلت العراق بموقف صعب وامامها الاشهر المتبقية من العام الجاري للتحرك بخطوات عاجلة للنهوض بالاقتصاد للحفاظ على ماتبقى من احتياطي البنك المركزي العراقي”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة المالية تتحدث عن انخفاض احتياطي البنك المركزي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة المالية تتحدث عن انخفاض احتياطي البنك المركزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).