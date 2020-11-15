أمانة بغداد تتخذ اجراء تجاه مواقع مهددة بالاستيلاء عليها

2020/11/15 | 19:05 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت أمانة بغداد، الأحد، زراعة 25 موقعا كان مهددا بالاستيلاء عليه وتحويله لمساكن عشوائية من قبل ضعاف النفوس.

وقالت الأمانة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (15 تشرين الثاني 2020)، أن "كوادرها قامت بزراعة 25 موقعا، كانت في الأصل ساحات خالية منعا من الاستيلاء عليها وتحويلها لمساكن عشوائية".

وأضاف البيان، أن "قسم المعامل البلدي في الأمانة، قام بزراعة هذه المواقع بمساحة كلية تزيد على (50) ألف متر مربع من الساحات الفارغة التي كانت مرتعا للأنقاض والنفايات وتحويلها لحدائق عامة ومشاتل لإنتاج الزهور والنباتات".

وتابع، أن "هذه الساحات كانت مهددة بالاستيلاء وتحويلها لمساكن عشوائية من قبل ضعاف النفوس".

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