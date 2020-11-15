2020/11/15 | 19:24 - المصدر: سفن سكاي

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7 sky تنشر ايضاح رئيس مجلس الامناء هيئة الاعلام والاتصالات …

ايضاح من رئيس مجلس امناء هيئة الإعلام والاتصالات

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً تصريحاً منسوباً لي يتعلق بقرار تجديد عقود شركات الهاتف النقال وقرار محكمة استئناف الكرخ، اسجل استغرابي من هذا التصريح وانفي ما ورد فيه نفياً قاطعاً، واؤكد ان هيئة الإعلام والاتصالات تحترم وتنفذ قرارات القضاء العراقي، واننا في مجلس الامناء سبق أن التزمنا بالامر الولائي، وكذلك اليوم ملتزمون بقرار القضاء العراقي.

لذا اقتضى الايضاح

بسام سالم حسين

رئيس مجلس امناء هيئة الإعلام والاتصالات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس مجلس امناء هيئة الاعلام: ننفذ قرار القضاء العراقي بعدم تجديد عقود شركات الاتصالات 7 SKY TV.

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