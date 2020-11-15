2020/11/15 | 19:27 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الشباب والرياضة الاسبق عبد الحسين عبطان يهنئ ويبارك انتخاب سرمد عبد الاله رئيسا للجنة الاولمبية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/15 | 19:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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