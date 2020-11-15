2020/11/15 | 19:32 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ما حقيقة توجه حكومة الكاظمي نحو عقد اتفاقيات "النفط مقابل التسليح"؟

كشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، اليوم الأحد، حقيقة توجه حكومة مصطفى الكاظمي، نحو عقد اتفاقيات مع عدد من الدول، تحت عنوان، "النفط مقابل التسليح".

وقال عضو اللجنة كريم عليوي، لـ"عين العراق نيوز"، ان "لغاية الآن لم تصل الينا اي معلومات او حتى تسريبات، عن وجود نية لدى حكومة مصطفى الكاظمي، خصوصاً هكذا اتفاقيات لا يمكن للحكومة عقدها او حتى الاتفاق عليها، دون اطلاع البرلمان العراقي عليها".

وبين عليوي، ان "هناك دول طامع في ثروات العراق، وتريد السيطرة عليها من خلال اتفاقيات تكون بلا فائدة للعراق والعراقيين، وحتى في يخص الاسلحة، فربما تعطي العراق من اسلحتها القديمة، التي لا تستخدمها منذ سنين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما حقيقة توجه حكومة الكاظمي نحو عقد اتفاقيات "النفط مقابل التسليح"؟) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما حقيقة توجه حكومة الكاظمي نحو عقد اتفاقيات "النفط مقابل التسليح"؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).