التعليم توضح بشأن موعد دوام الطلبة وسكن الأقسام الداخلية

2020/11/15 | 19:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبدالصاحب، الأحد، ان دوام طلبة الجامعات سيكون في السادس من الشهر المقبل من خلال اعتماد التعليم المدمج، مشيرا إلى ان الأقسام الداخلية مفتوحة جزئيا للطلبة.

جاء ذلك في تصريح لعبدالصاحب لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (15 تشرين الثاني 2020)، وأضاف، أن "الوزارة وضعت خطة، عند تسلم نتائج طلبة السادس الإعدادي بشكل مبكر، ستعلن نتائج القبول المركزي خلال أسبوع أو أسبوعين".

وبين عبدالصاحب، أن الأقسام الداخلية، هي أماكن تجمع، مؤكدا "الخشية على الطلبة من الإصابات بفيروس كورونا، وبالتالي فهي ليست مغلقة بشكل كامل، وإنما مفتوحة جزئيا لطلبة الدراسات الطبية في المرحلة السادسة، وكذلك طلبة الدراسات العليا، لقلة أعدادهم".

وتابع، أن "أعداد طلبة الدراسات الأولية كبيرة والبدائل ستكون في حضور الطالب إلكترونيا مع الجامعة الأصل المسجل فيها، أما الدوام التطبيقي، فيحق له الدوام بالجامعة الأصل إذا كان لديه أحد من أقاربه قريبا من مكان جامعته".

وزاد: "أما إذا تعذر وجود سكن قريب من الجامعة الأصل، فيحق للطالب الدوام في الجامعة القريبة من محل سكناه، وسيكون هناك تواصل بين الأستاذ المشرف على الجانب العملي في جامعته الأصل مع الجامعة المضيفة للطالب".

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