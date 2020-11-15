صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للاصبات الـ367 المسجلة بـ كورونا اليوم

2020/11/15 | 19:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ في بغداد، اليوم الاحد، عن تفاصيل الاصابات الجديدة بفايروس كورونا مع اعداد الشفاء والوفيات.

وبلغ عدد الاصابات 367 موزعة كالآتي:

أبو دشير———–5

أبو غريب ———-32

الإسكان————4

الاعلام————-10

البياع————–8

التاجي————–5

التراث————–2

الحرية————–11

الدورة—————32

الدولعي————–3

السيدية ————–15

الشالجية————–1

الشعلة —————14

الصالحية————–3

الطارمية————–30

العامرية—————25

العطيفية—————-6

العلاوي—————-1

الغزالية—————-9

القادسية —————5

الكاظمية —————14

المحمودية————-12

المشاهدة————–9

المعالف —————-1

المنصور —————9

اليرموك —————-21

اليوسفية——————4

حي الجامعة————–3

حي الجهاد————–5

حي الخضراء————-4

حي العامل—————7

حي العدل—————-5

شارع حيفا————— 1

كرادة مريم—————-2

شارع حيفا—————-1

مجمع فندق الرشيد————-1

ناحية الرشيد——————-4

سكنة جانب الرصافة ————10

محافظة ديالى —————2

محافظة صلاح الدين———-1

الشفاء: 630..



الوفيات: 2

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